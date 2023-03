Maximiano: “Contento di essere arrivato in Italia. L’episodio della prima giornata? Mi ha aiutato a crescere”

Il portiere della Lazio, Luis Maximiano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’AZ Alkmaar di Conference League.

Queste le sue parole: “Se ho l’opportunità di giocare sono felice e cerco di fare al meglio il mio lavoro”.

L’episodio della prima giornata: “Sentiamo quando non stiamo facendo bene. Non è stato facile, ma il calcio è così, cambia velocemente e dobbiamo sempre essere pronti. Ho 24 anni, ho passato un’esperienza che non avevo mai affrontato. Sarà importante per la mia carriera. Quando entri in campo però cancelli tutto e spero di rispondere sempre bene in campo”.

Le difficoltà dal passaggio dalla Spagna in Italia?: “È tutto diverso qui, a partire dalla lingua. Vuoi parlare e capire ciò che ti chiedono ma non è semplice. Ma è un’esperienza e una grande sfida, sono contento di essere arrivato in Italia”.

Tra i tue estimatori c’è Provedel: “Sono contento che stia facendo bene lui. Entrambi cerchiamo di fare il bene della squadra”.

