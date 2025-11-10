Maxime Lopez: “Se l’Algeria mi convocasse accetterei. Sono competitivo e voglio giocare in Nazionale”

10/11/2025 | 21:25:11

Intervistato da Canal +, l’ex Sassuolo e Fiorentina Maxime Lopez ha parlato della possibilità di accettare la convocazione dell’Algeria: “Certo, se vengo convocato nella nazionale algerina, ci andrò. Mia madre è algerina. La gente dirà: ‘Sì, l’opportunista, quest’anno ci sono la Coppa d’Africa e il Mondiale’. Ma penso che anche in una stagione senza Coppa d’Africa o Mondiale, se mi avessero convocato, sarei andato. Sono competitivo e voglio giocare per la nazionale. Vedremo cosa accadrà in futuro”.

Foto: Instagram Paris FC

