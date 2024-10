Maxime Lopez contro Italiano: “Dava spazio a chi non lo meritava”

Maxime Lopez , ex giocatore della Fiorentina, ora al Paris FC, ha parlato del suo periodo in maglia viola, sparando a zero contro il tecnico Vincenzo Italiano.

Queste le sue parole: “È stato complicato. Vincenzo Italiano era un buon allenatore, anche se è stato molto difficile… Penso che abbia un po’ rovinato la mia stagione. Ha dato troppo tempo di gioco a giocatori che non lo meritavano, ragazzi che avevano uno status solo perché avevano giocato in grandi club. Nel quotidiano, non erano molto coinvolti e così si rischia di frustrare facilmente lo spogliatoio. Per fortuna, umanamente ho incontrato persone fantastiche come Ikoné, N’Zola e Kouamé. Per fortuna erano lì. Sono stati dei veri fratelli e mi hanno permesso di affrontare meglio quest’anno di prestito a Firenze. Penso che altrimenti avrei ceduto e avrei interrotto il prestito già a gennaio.”

Foto: Instagram Paris FC