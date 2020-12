Maxime Lopez: “Con De Zerbi ho un grande rapporto. Il Milan? Ha giovani fortissimi”

Maxime Lopez, del Sassuolo, ha parlato a pochi minuti dalla gara con il Milan, una sfida di altissima classifica.

Queste le sue parole: “E’ vero che l’allenatore mi voleva tanto e da quando sono arrivato abbiamo un ottimo rapporto. Mi sono subito adattato, il ruolo che preferisco è in mezzo al campo e voglio fare bene durante questa stagione. Il Milan? E’ una grande squadra, le assenze non le guardiamo, hanno una rosa importante e giovani che stanno facendo cose straordinarie. Non sarà facile per noi ma neanche per loro”.

Foto: Twitter personale