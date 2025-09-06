Maxi squalifica a Suarez: 6 giornate per lo sputo al membro dello staff avversario

06/09/2025 | 13:00:26

Luis Suarez si è reso protagonista di un altro episodio negativo. Questa volta l’ex giocatore del Barcellona ha sputato a un membro dello staff dei Seattle Sounders. Un gesto deplorevole che è stato punito giustamente con una maxi squalifica di 6 giornate. Il comunicato: “Al termine della partita, il giocatore dell’Inter Miami Luis Suarez è stato segnalato dall’Arbitro per aver sputato a un membro dello staff tecnico dei Seattle Sounders. In base all’articolo 4.2 C del Regolamento Competitivo della Leagues Cup 2025, il Comitato Disciplinare ha inflitto a Luis Suárez una sospensione di sei partite. Di conseguenza, non potrà partecipare, almeno, alla prossima edizione della Leagues Cup fino a scontare l’intera sanzione”.

Foto: X Inter Miami