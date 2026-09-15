Maxi rissa fra Sumerville e Bennacer: espulsi entrambi in Champions League asiatica

15/09/2026 | 22:00:09

Al 32esimo minuto di Al-Hilal-Al-Gharafa, sfida valida per la prima giornata della AFC Champions League, si è scatenata una maxi rissa che ha visto due protagonisti conosciuti in Italia. Una spinta di Crysencio Summerville, cercato dalla Roma a più riprese nella finestra estiva di mercato, ha scatenato il caos più totale. Nella mischia è intervenuto anche Ismael Bennacer, annunciato proprio quest’oggi come nuovo rinforzo dell’Al-Gharafa. L’arbitro, una volta terminato il parapiglia, ha espulso entrambi i giocatori.

Foto: Instagram Bennacer