Maxi Moralez continua la sua avventura in MLS: ufficiale il rinnovo con il New York City FC

Maxi Moralez, ex Atalanta, ha rinnovato con il New York City FC fino al 31 dicembre 2022 prolungando la propria avventura in MLS. Ecco le sue parole: “Siamo in una delle migliori città del mondo. Sono qui da cinque anni, le persone mi hanno trattato meravigliosamente, i nostri fan mi hanno sempre mostrato il loro affetto. Mi sento molto fortunato ad essere qui più a lungo in un club e in una città che sembra di essere a casa. Non vedo l’ora di vedere cosa questo gruppo può ottenere insieme la prossima stagione. Vogliamo tutti fare un’altra stagione incredibile“.

FOTO: Instagram Maxi Moralez