Maxi Lopez: “Barça? All’inizio ero impaurito, un giorno Ronaldinho sfondò la porta di casa per farmi uscire”

Maxi Lopez, attaccante attualmente in forza al Crotone, ha parlato della sua esperienza al Barcellona ai microfoni del Mundo Deportivo: “Sono arrivato al Barcellona dopo aver giocato con continuità in Argentina. Avevo deciso il Superclasico con la maglia del River Plate e si spalancarono le porte dell’Europa. Arrivai in una squadra con molti giocatori importanti e mi hanno fatto giocare accanto a Ronaldinho. Lui mi ha aiutato moltissimo ad ambientarmi dentro e fuori dal campo. All’inizio è stato molto difficile integrarmi, capire ed entrare nelle dinamiche di gruppo, ero impaurito. Una volta ero rientrato in casa e Ronaldinho arrivò, diede un calcio alla porta per entrare e portarmi fuori. Siamo andati a cena insieme e mi ha fatto conoscere la città. Il nostro era un gruppo unito, sento ancora tanti di quei compagni di squadra”.