Maxi Lopez attacca Wanda: “E’ un’incosciente, i miei figli sono positivi al Covid per colpa sua”

E’ polemica tra Maxi Lopez e la sua ex moglie Wanda Nara. L’attaccante della Sambenedettese, in un’intervista ripresa anche da As, ha rivelato la positività al Covid-19 dei suoi due figli minori. I bambini in questione sono Benedicto e Costantino, mentre il terzo figlio della ex coppia, il maggiore, Valentino, è risultato negativo. L’argentino ha poi continuato l’attacco rivelando che sia il padre di Icardi, sia la figlia più piccola di Wanda sarebbero risultati positivi al tampone. Maxi Lopez ha poi attaccato Wanda affermando di essere indignato nei suoi conforti, rea di aver portato dei bambini ad Ibiza, non ascoltando il suo parere negativo. Si attende ora una risposta dalla famiglia Icardi.

