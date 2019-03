Maxi Gomez incanta la Liga: tra numeri da urlo e nuovi rumors per l’estate…

In casa Celta Vigo brilla la stella di Maxi Gomez. L’attaccante uruguaiano classe ’96 sta confermando i numeri da urlo della passata stagione: sono già 9 le reti messe a segno (più 5 assist) in 23 presenze nel massimo campionato spagnolo, ai quali vanno aggiunti i 18 sigilli di un anno fa. Il suo nome è finito da tempo sul taccuino delle big europee: dal Barcellona al Real Madrid passando per l’Atletico. Ma nelle ultime ore, secondo quanto rivela la stampa spagnola, anche il Liverpool sarebbe uscito allo scoperto per assicurarsi le prestazioni del giovane attaccante uruguaiano, vincolato da una clausola da 50 milioni di euro. I Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto 35 milioni di sterline in vista dell’estate, avvicinandosi così alle richieste del Celta. La concorrenza è avvisata…

Foto: Twitter ufficiale Celta Vigo