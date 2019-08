Maxi Gomez: “Difficile adattarsi al gioco del Valencia”

Al termine della partita persa contro l’Inter ai rigori, Maxi Gomez ha parlato del suo ambientamento al Valencia. Arrivato in estate dal Celta, l’attaccante si è detto entusiasta dello spogliatoio, ma in difficoltà per quanto riguarda l’adattamento a uno stile di gioco diverso, più rapido di quello a cui non fosse abituato. Queste le sue parole ad AS: “Il mio ambientamento? Vado di passo in passo. Non è facile adattarsi a un altro calcio, a un altro tipo di gioco… non ha nulla a che vedere con il Celta. Però andiamo piano piano, facendo in campo quel che mi dice Marcelino. Adattarsi a questo gioco non è semplice, me lo avevano detto diversi compagni che avevano giocato qui. Il Valencia fa un gioco molto veloce e non è facile. Però a ogni allenamento sto facendo le cose nel modo giusto, ascoltando la squadra, i più esperti. Spero di poter giocare nel miglior modo nelle prossime partite. La prima con l’Inter è stata buona. I compagni hanno fatto un ottimo lavoro, attaccando e difendendo. Speriamo di proseguire su questo cammino“.

Foto: twitter ufficiale Valencia