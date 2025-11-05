Max Dowman, debutto in Champions a 15 anni: è il più giovane di sempre

Il centrocampista dell’Arsenal Max Dowman, entrato in campo nella vittoria per 3-0 contro lo Slavia Praga, è diventato a soli 15 anni il più giovane giocatore ad aver mai disputato una partita di Champions League.

Il giovane inglese, cresciuto nel settore giovanile dei Gunners e aggregato alla formazione Under-18 già nel 2023 quando aveva soltanto 13 anni, lo scorso agosto era inoltre diventato il secondo esordiente più giovane nella storia della Premier League: aveva 15 anni e 234 giorni quando ha debuttato nella vittoria per 5-0 dell’Arsenal sul Leeds.

Foto: Wikipedia