MAX BIRD, IL MEDIANO DEL DERBY COUNTY CHE LAMPARD VUOLE PORTARE A LONDRA

La Nazionale inglese, dopo il bel Mondiale di Russia 2018, è sicuramente fra le favorite per il prossimo europeo. Fra le motivazioni che hanno portato alla cresciuta della Nazionale di Gareth Southgate c’è anche l’esplosione di diversi giovani talenti, fra cui Phil Foden, Callum Hudson-Odoi o Jadon Sancho. Uno dei prossimi, potrebbe arrivare direttamente dalla Championship, e si chiama Max Bird.

Centrocampista classe 2000, gioca nel Derby County e, dopo aver effettuato tutta la trafila del settore giovanile, a soli 16 anni, ha debuttato in prima squadra, nella gara di EFL Cup contro il Barnsley il 12 settembre 2017. Lo scorso anno, sotto la guida di Frankie Lampard, ha giocato in prima squadra in ben 8 occasioni, dando fiato a Mason Mount. In questa stagione, dopo un inizio nella squadra giovanile, Bird è stato promosso in prima squadra lo scorso dicembre, collezionando 18 presenze di cui 16 da titolare. Il tecnico Philippe Cocu ha molto fiducia in lui, e lo ritiene un elemento fondamentale della sua squadra.

Generalmente, gioca da mediano nel 4-2-3-1 del tecnico olandese e, insieme a Jason Knight, Louie Sibley e Morrgan Whittaker è solo l’ultimo talento sfornato direttamente dalla Moor Farm, il settore giovanile del club che, negli ultimi anni, si è rivelato uno dei più floridi d’Inghilterra. Calciatore dotato di una discreta tecnica, fa molto “lavoro sporco”, recuperando molti palloni e aiutando la squadra nelle ripartenze. Sul ragazzo è molto forte l’interesse dei club di Premier League e, in particolare, del Chelsea, che, allenato da Frankie Lampard, vorrebbe portarlo a Londra per metterlo nuovamente al fianco di Mason Mount. Bird ha un contratto con i Rams fino al 2022.

Foto: Daily Telegraph