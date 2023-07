Mavropanos parte dalla panchina: è un nome forte nella lista del Napoli

Il Napoli è sempre a caccia di un difensore centrale per sostituire Kim. Come vi abbiamo raccontato, uno dei nomi nella lista del club azzurro è Konstantinos Mavropanos: il difensore dello Stoccarda quest’oggi è partito dalla panchina nella prima partita del triangolare che la sua squadra ha giocato contro il Borussia M’Gladbach. Diversa, invece, la situazione relativa agli altri nomi sondati dal Napoli: Kevin Danso è sceso in campo nell’amichevole che il Lens ha pareggiato contro il Wolfsburg; anche Max Kilman ha giocato con il suo Wolverhampton nella sfida contro il Celtic, indossando anche la fascia da capitano.

Foto: Instagram Mavropanos