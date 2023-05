MAVROPANOS, LA SERIE A TI GUARDA

Gli occhi di Inter e Napoli sono cascati su di lui da qualche mese, come quelli di alcuni dei migliori club europei. Parliamo di Konstantinos Mavropanos, una delle pochissime note liete nella stagione da incubo dello Stoccarda. In Italia questo nome continuiamo a sentirlo sempre di più, c’è il Napoli che lo brama come dopo Kim Min Jae ma soprattutto l’Inter che lo ha individuato come sostituto d’eccellenza al partente Milan Skriniar. Le due squadre però oltre a combattere con una discreta concorrenza per averlo, dovranno condurre un estenuante trattativa con la squadra tedesca che su di lui ha puntato tantissimo.

Ma chi è Konstantinos Mavropanos? Il centrale greco classe 1997 inizia la sua carriera nelle giovanili dell’Apollon Smyrnis in cui muove i suoi primi passi a livello giovanile, spiccando tra tutti per la sua altezza rispetto alla compagnia. La prima squadra a notarlo è il PAS Giannina che lo acquista e lo lancia prima nell’under 20 (dove gioca anche il torneo di Viareggio) e poi in prima squadra dove gli bastano sei mesi con 14 presenze e 3 gol per farsi notare dall’Arsenal che nel gennaio del 2018 lo compra per una cifra poco sopra i 2 milioni. L’esperienza inglese per Konstantinos però diventa un incubo, girovaga senza sosta tra squadra A e B senza mai trovare minuti ed opportunità, in due anni e mezzo colleziona 7 presenze in Premier League, 1 in Europa League e una decina nella Premier League 2. Nel gennaio del 2020 spinto dalla voglia di giocare decide di passare in prestito in Germania, esattamente al Norimberga in 2.Bundesliga (Serie B tedesca).

In Germania, il centrale greco vive di nuova linfa, con il Norimberga è subito grande protagonista ed è uno dei personaggi principali della miracolosa salvezza dei suoi nello spareggio play-out vinto grazie ad un gol in trasferta contro l’Ingolstadt. Mavropanos lascia il suolo tedesco con grande dispiacere che più volte sottolinea nelle interviste, il ritorno in Inghilterra però è una questione di pochi giorni prima dell’arrivo della chiamata dallo Stoccarda in Bundesliga che dopo una non facile trattativa riesce a riportarlo in Germania con la formula del prestito. Konstantinos si conferma subito uno dei punti fermi della squadra, la stagione 20/21 lo vede scendere in campo per quasi 30 partite con una buona costanza sfiorando il piazzamento in Europa perso solamente per una manciata di punti. Nell’annata successiva l’Arsenal decide di prolungargli il prestito e Mavropanos sfrutta a pieno l’occasione prendendosi la scena con quasi 40 presenze e 3 gol, diventando punto di riferimento della squadra che ha una stagione complicata culminata con la salvezza all’ultima giornata dopo un estenuante testa a testa con l’Herta Berlino. I tedeschi sono fermamente convinti di lui e lo riscattano dall’Arsenal nell’estate del 2022, il greco ripaga le aspettative e in questa stagione è l’unica luce di una squadra che non riesce ad uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Konstantinos Mavropanos è un difensore moderno, ma soprattutto roccioso, grazie ad una possente fisicità messa in risalto dai 194cm d’altezza che lo rende uno dei migliori in Germania nel gioco aereo, ha un ottima visione di gioco infatti è molto abile nei lanci lunghi ed è un’ottima risorsa per una squadra che gioca partendo dal basso. In Nazionale ha collezionato 21 presenze tra U21 e squadra maggiore.

Mavropanos sito ufficiale Arsenal