Fallita la trattativa che doveva portare Harry Maguire al West Ham, i londinesi hanno virato su Kostas Mavropanos, profilo seguito in precedenza anche dal Napoli prima della virata su Natan. La trattativa è in fase avanzata, il difensore greco è sempre più vicino agli Hammers per un’operazione da 25 milioni di euro, bonus compresi, più un’eventuale percentuale sulla futura rivendita.

Foto: Instagram Mavropanos