Stephy Mavididi, ex calciatore della Juventus U23, ora in Francia al Montpellier, ha rilasciato una breve intervista al The Guardian e ha parlato anche del suo ex compagno di squadra, Cristiano Ronaldo. Queste le sue dichiarazioni: “A Cristiano non c’è bisogno di fare domande, lo guardi e impari. È stato un privilegio allenarmi con lui, mi ha aiutato moltissimo.”

Foto: twitter personale Mavididi