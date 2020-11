Mavididi: “Ronaldo? Mi ha colpito la sua forza mentale”

Stephy Mavididi, ora al Montpellier, ai microfoni di L’Equipe, ha parlato della sua esperienza con la Juventus e i mesi passati vicino a Cristiano Ronaldo. Queste le parole dell’attaccante bianconero: “Di Ronaldo mi ha colpito la sua forza mentale, come già mi accadde quando conobbi Henry. Se potessi scegliere una sola delle sue qualità, prenderei questa. Ci vogliono tempo, esperienza e tanti fallimenti per arrivare a questi livelli. E’ grazie a Cristiano se ho scoperto quanto sia importante la cura quotidiana del corpo, arrivava sempre prima degli altri per trascorrere del tempo in sala pesi. Alla fine di ogni allenamento, tornava ancora in palestra per fare di più”.

Foto: twitter personale