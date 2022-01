Mauro: “Morata? Può fare il quarto attaccante, non decide una stagione”

L’ex giocatore bianconero Massimo Mauro ha parlato della situazione legata ad Alvaro Morata che potrebbe lasciare la Juventus, ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport: “I bianconeri meritano soltanto giocatori pronti a buttarsi nel fuoco per la maglia. E poi sarebbe un’assenza a cui si può sopperire. Morata in una grande squadra può fare il quarto attaccante, non è uno che decide una stagione”. FOTO: Twitter Morata