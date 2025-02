Mauro Junior: “Contro la Juventus meritavamo il pareggio”

Domani, alle ore 21:00, PSV e Juventus si scontreranno nel match valido per il ritorno dei playoff di Champions League. A parlare della partita, durante la conferenza stampa di rito, è stato il centrocampista Mauro Junior. Queste le sue parole: “Non stiamo al meglio della forma, ma fa parte del calcio. Dobbiamo guardare in maniera positiva alla prossima partita. Il mister sa che possiamo giocare il nostro miglior calcio. A volte è un pochino scontroso, ma noi conosciamo benissimo le nostre qualità. Non so dire perché subiamo tanti gol. La maggior parte arriva da calci d’angolo e punizioni. Dobbiamo sicuramente difendere meglio e concentrarci maggiormente su questo aspetto. La scorsa settimana meritavamo un pareggio contro la Juventus. Non è successo, ma visto che giochiamo in casa penso che abbiamo la possibilità di andare avanti”.

FOTO: Twitter PSV