Mauro Icardi e il tentativo Juve: tutti i retroscena. E a parametro zero…

01/02/2026 | 14:35:57

Luciano Spalletti e Mauro Icardi: ieri l’allenatore ha detto in conferenza che è stato “uno dei migliori finalizzatori avuto in carriera”. E non potrebbe essere diversamente. E ci sono state le indicazioni di Spalletti nel tentativo in corso del club bianconero in direzione Icardi. La trattativa non è semplice, il Galatasaray non vorrebbe privarsene ma il contratto è in scadenza. E la Juventus, che aspetta risposte dal Tottenham per Kolo Muani, potrebbe muoversi anche in direzione luglio se non fosse possibile adesso. Ma il tentativo per gennaio, ripetiamo, è in corso pur essendoci condizioni non semplici.

Foto: Instagram Icardi