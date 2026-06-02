Maurizio Stirpe: “Ghedjemis resta, se lo vuole”

02/06/2026 | 13:54:15

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha parlato alla Gazzetta dello Sport ed ha risposto ad alcune domande sul mercato dei ciociari. Per quanto riguarda Ghedjemis la situazione rimane identica ai mesi precedenti: “A gennaio aveva delle offerte importanti, ma lui ha deciso di rimanere qui. In quel caso mancava la cosa più importante, la volontà del giocatore. Se vorrà andarsene e la proposta economica ci soddisfarà faremo delle valutazioni. Ad oggi, però queste considerazioni sono premature, non ci sono segnali da parte del ragazzo di voler cambiare aria”. Più complesso il discorso sui prestiti e la loro conferma: “Tutte situazioni da discutere con chi ha la proprietà del cartellino. Sono ragazzi che qui hanno fatto bene e ci farebbe piacere se restassero per completare il loro processo di maturazione”. I movimenti dei gialloblù non si limitano solo all’Italia e anche l’estero strizza un occhio con i suoi affari: “Abbiamo una strategia flessibile, nel senso che gli italiani forse creano un legame più solido con il territorio. Però guardiamo anche all’estero: il mondo è sempre più globalizzato e se c’è un’occasione fuori confine è giusto coglierla“.

Foto: X Frosinone