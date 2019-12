Matuidi: “Venendo alla Juve ho fatto un passo avanti nella mia carriera. Qui posso vincere la Champions”

Blaise Matuidi, centrocampista francese della Juventus, ha parlato della scelta di approdare in Italia nel 2017 ai microfoni di RMC Sport: “Arrivare a Torino è stato un passo avanti, una logica prosecuzione, della mia carriera. Tutto questo senza offendere il PSG che è un grande club. Sento questa società e questa squadra particolarmente adatta a me. Qui c’è tutto per farmi rendere al meglio. Adesso qui posso avere l’ambizione di vincere la Champions League”.

Foto: Juventus Twitter