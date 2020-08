Matuidi: “Sono onorato di essere a Miami, spero di vincere molti trofei”

Dopo l’ufficialità di questa mattina e le parole di benvenuto di David Beckham, Blaise Matuidi ai microfoni dell’Inter Miami, ha rilasciato alcune delle dichiarazioni: “Sono molto felice e onorato di far parte dell’Inter Miami. Spero cdi vincere molti trofei qui, insieme. Questa è una grande sfida per me, non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e tifosi. Spero di fare del mio meglio.”

Foto: profilo twitter Miami