Matuidi: “PSG-Arsenal? Una finale non si gioca, si vince”

30/05/2026 | 16:18:10

L’ex calciatore di PSG e Juventus, Blaise Matuidi, ha concesso un’intervista a RMC Sport. Queste le sue parole sulla finale di Champions League tra PSG e Arsenal:

“Una finale non si gioca, si vince. Spero che la squadra affronti al meglio questo incontro. Non sarà facile. La chiave sarà segnare rapidamente. Di fronte, c’è una squadra che difende molto molto bene. Ma il PSG ha le qualità per andare a segnare questo gol che farà la differenza”.

Foto: Instagram Matuidi