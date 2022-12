Blaise Matuidi, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Le Parisien in cui pronostica il risultato della finale tra Argentina e Francia di questa pomeriggio. Ecco le sue parole: “Secondo me finirà 2-1. Messi farà gol, ma noi ne faremo uno in più di loro. Non importa chi segnerà, l’importante è che la Coppa del Mondo resti in Francia”.

Foto: Twitter Juventus