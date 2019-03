Matuidi: “Contro l’Ajax sarà difficile. Ronaldo? Spero che l’infortunio non sia grave”

Il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, ha parlato al termine della gara vinta per 4-0 dalla Francia contro l’Islanda. L’ex Paris Saint-Germain si è proiettato al futuro e sui prossimi impegni con la maglia bianconera: “Con l’Ajax sarà una sfida molto importante. Veniamo da una grande partita con l’Atletico che deve darci lo slancio per le prossime gare di Champions. Il quarto di finale sarà difficile. Ho visto l’infortunio di Ronaldo, spero non sia niente di grave. È un giocatore forte che fa la differenza, abbiamo altri che possono farla ma sappiamo cosa può darci lui. Con il Genoa non ho giocato, ora ho fatto due partite di fila con la Nazionale e mi sento bene. Devo solo recuperare per il weekend”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus