Matuidi: “Juve? Addio deciso durante il lockdown”

In un’intervista rilasciata a l’Equipe, Blaise Matuidi (che giocherà nell’Inter Miami in MLS) è tornato sul suo addio alla Juventus dopo tre stagioni, spiegando le ragioni della sua scelta: “La positività al Covid-19 mi ha fatto riflettere sul senso della vita, il lockdown mi ha fatto pensare alla mia famiglia. Mi sono detto che dovevo pensare prima a loro e su cosa fosse meglio per loro, anche se in Italia stavano benissimo. Ma era il momento di cambiare”. Un commento infine sul suo futuro con la maglia della Nazionale francese e su Ronaldo: “Sono consapevole che la scelta di andare in MLS complica la mia partecipazione in Nazionale. CR7? Eccezionale”.

Foto: Twitter Juventus