Matuidi: “Fiorentina squadra di qualità. Sappiamo che c’è una forte rivalità e vogliamo vincere”

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha parlato in vista della sfida con la Fiorentina in campionato ai microfoni di Sky Sport: “La Fiorentina ha qualità, sarà una partita difficile. Sono una squadra forte in casa, sappiamo che esiste una forte rivalità tra le due squadre. Vogliamo assolutamente vincere, sappiamo che c’è ostilità. Noi dobbiamo restare concentrati e giocare come sappiamo. Dobbiamo continuare a fare quanto di positivo abbiamo dimostrato finora”.

Foto: Juventus Twitter