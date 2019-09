Matuidi: “Con l’Atletico non è mai facile, ma quest’anno vogliamo fare grandi cose”

Blaise Matuidi, centrocampista della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone: “Conosciamo l’importanza delle partite di Champions, sono incontri di alto livello. Ci prepariamo per arrivare in fondo per vincere. Quest’anno abbiamo una squadra costruita per fare grandi cose. Contro l’Atletico non è mai facile, li conosciamo, li abbiamo già affrontati. Ci prepareremo per fare qualcosa di positivo“.

Foto: Twitter ufficiale Juventus