Matuidi: “Champions? Siamo messi bene, ora vogliamo il primo posto. Il club ha grande ambizione e il nostro obiettivo…”

Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista commentando il momento dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport: “In Champions League siamo messi bene, abbiamo fatto delle belle partite e ci siamo fermati soltanto contro il Manchester United dove non abbiamo fatto gol. Ora vogliamo chiudere il girone al primo posto. Siamo fiduciosi e concentrati, manca soltanto lo Young Boys per arrivare al primo posto anche se sappiamo che dovremo guardare l’altra partita. Avremo tempo di vedere cosa succede poi, siamo ambiziosi, ma dobbiamo vedere tappa per tappa. Il nostro obiettivo è vincere contro tutti gli avversari e regalare emozioni ai nostri tifosi”.

Foto: Juventus Twitter