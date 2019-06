Matuidi: “Alla Juve sono felice. Rinnovo? Se ne occupa il mio agente, non sono preoccupato”

Il contratto in scadenza nel 2020 non preoccupa Blaise Matuidi. Il centrocampista della Juventus è sereno e dal ritiro della propria nazionale afferma: “Mi sento molto bene alla Juve. Nel calcio non sai mai cosa può succedere, ma per il momento sono felice, la mia famiglia è felice. Per quanto riguarda il mio contratto, lascio che se ne occupi il mio agente. Finora ha sempre fatto le cose nel modo giusto, non vedo perché dovrebbe essere diverso ora. Non sono preoccupato”.

Foto: L’Equipe