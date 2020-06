Mattioli: “Presto discuteremo il futuro di Di Biagio. Zamuner? Ci sono i mezzi per fare un grande lavoro”

Intervenuto a Radio Sportiva, Walter Mattioli, presidente della SPAL, ha parlato di Luigi Di Biagio: “Ha portato temperamento, voglia e entusiasmo. Siamo contentissimi e a breve ci troveremo per discutere del futuro. Sta lavorando alla grande con i giocatori, ama particolarmente lavorare con i giovani come piace a me. L’importante oggi è il clima che ha portato che piace a tutti in società. Zamuner? Lo conosco da tanti anni, ha giocato tanti anni qui. Ci aspettiamo la possibilità di collaborare e di portare avanti questo progetto insieme. La Spal è una famiglia sportiva dove gli argomenti vengono discussi tutti insieme. Lui è entusiasta di questo progetto e di tornare alla Spal, ha coronato un sogno. Con questi presupposti si può fare bene. Qui ci sono uomini e mezzi per fare un grande lavoro nei prossimi mesi e nei prossimi anni.”

Foto: sito ufficiale SPAL