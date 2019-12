Mattioli: “Piena fiducia a Semplici. Chi non crede alla salvezza lo dica, noi non lo tratterremo”

Il presidente della Spal, Walter Mattioli, ha ribadito la fiducia del club a Leonardo Semplici durante la cena di Natale che si è svolta ieri a Ferrara: “Dopo la sconfitta con il Brescia eravamo molto delusi, abbiamo analizzato la situazione a 360°, ritenendo poi giusto proseguire con il nostro allenatore. A lui e al suo staff va tutta la nostra fiducia, ma da oggi vogliamo vedere giocatori che mettano in campo la cattiveria che è l’arma principale su cui deve puntare una squadra in lotta per non retrocedere“.

Salvezza

“Sono sicuro che al termine della stagione festeggeremo la salvezza. Chi non ci crede lo dica chiaramente, noi non vogliamo trattenere chi non sposa il nostro progetto”.