Mattia Liberali si presenta in azzurro: “La chiamata in Nazionale maggiore è un sogno che si avvera, ora voglio bruciare le tappe”

10/11/2026 | 13:47:07

Mattia Liberali fresco di convocazione in Nazionale maggiore ha parlato in conferenza stampa: “La convocazione nel gruppo dei grandi rappresenta un attestato di stima importante e il coronamento di un percorso di crescita fulmineo: “Indossare questa maglia è un’emozione incredibile, un sogno che avevo fin da bambino. Arrivare qui a Coverciano con i campioni che guardavo in TV è qualcosa di speciale, ma adesso non voglio accontentarmi: sono qui per imparare, dare il massimo e dimostrare di meritare questa fiducia”, ha dichiarato il giovane talento lariano davanti ai cronisti presenti. Davanti ai giornalisti presenti, Liberali non ha nascosto l’orgoglio per il traguardo raggiunto: “Indossare questa maglia è un’emozione incredibile, un traguardo che sogni fin da quando sei bambino. Arrivare qui a Coverciano e trovarsi a contatto con campioni straordinari è qualcosa di unico, ma so che questo deve essere solo un punto di partenza”. Ha parlato anche di Baldini: “È una persona che ti lascia dentro tanto e ti aiuta fuori dal campo”. Liberali ha anche parlato del Como come una piazza dove poter crescere: “Como è una piazza importante eccellente. Ovvio il livello della squadra è alto e bisogna sapersi giocare le proprie carte”. Infine ha parlato a chi si ispira dicendo: “C’è ampia scelta, qui c’è il mister che è un grande esempio. Mi è sempre piaciuto Totti“.

Foto: x Como