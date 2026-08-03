Mattia Esposito al Napoli: “Firmo per la mia squadra del cuore. Il mio cuore da scugnizzo batte più forte che mai”

03/08/2026 | 23:40:16

Il Napoli ha ufficializzato in giornata l’acquisto di Mattia Esposito dal Sorrento. Il ragazzo, classe 2008, ha così scritto sui social: “Il mio cuore da scugnizzo napoletano batte più forte che mai. Firmo con la squadra che sognavo fin da bambino. Volevo preparare un messaggio già fatto ma sinceramente l’ho cancellato più volte. Oggi voglio far scrivere il mio cuore in tutta la mia spontaneità. Ci sono emozioni che non si possono spiegare, si possono solo vivere come quella che ho vissuto io firmando nell’anno del Centenario del Napoli. Il mio cuore da scugnizzo napoletano batte più forte che mai. Dietro questa firma ci sono anni di sacrifici, rinunce, allenamenti sotto la pioggia, lacrime, cadute e la forza di rialzarsi ogni volta. Nulla è stato regalato. Ogni passo è stato conquistato con il lavoro, con la fede e con il sogno di arrivare fin qui. Grazie alla mia famiglia, che è sempre stata il mio punto di riferimento. Grazie a chi ha creduto in me anche quando tutto sembrava più difficile. Questo non è un traguardo. È l’inizio della responsabilità più grande della mia vita. Sono pronto”.

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Foto: Instagram Esposito