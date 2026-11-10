Matthias Sammer rompe il silenzio sul caso Musiala: “Situazione da brividi, ma le parole di Hoeneb rientrano nelle logiche del business”

10/11/2026 | 10:35:48

Tiene ancora banco in Germania il polverone mediatico sollevato dalle dichiarazioni di Uli Hoeneb in merito alla situazione di Jamal Musiala. Sulla vicenda è intervenuto anche Matthias Sammer, che nel corso di un intervento a Sky De ha analizzato senza filtri il momento delicato vissuto dal fantasista del Bayern Monaco e le pesanti uscite pubbliche del presidente onorario del club bavarese. Il tema centrale ruota attorno ai dubbi espressi da Hoeneb sulle future prestazioni del giocatore, condizionato da gravi problemi fisici e da un lungo stop, uniti ai riferimenti espliciti al ricco contratto del nazionale tedesco. Una linea che ha diviso l’opinione pubblica calcistica. Analizzando l’impatto emotivo della vicenda, l’ex dirigente bavarese non ha usato giri di parole: “Devo ammettere che a livello di stomaco la cosa non fa un bel effetto, perché per Jamal in prima persona tutto questo rappresenta ovviamente una catastrofe”, ha dichiarato Sammer, evidenziando il dramma umano e professionale del talento classe 2003. Allo stesso tempo, però, Sammer ha voluto rimarcare la spietata realtà del calcio moderno e la coerenza del modus operandi di Hoeneb: “Da un lato vedo un calciatore baciato dal talento e di livello mondiale, dall’altro comprendo le dinamiche del business calcistico, dove contano enormemente anche gli aspetti economici. Non ho mai conosciuto un Uli Hoeneß diverso da così: lui dice sempre apertamente quello che pensa, senza indorare la pillola. Si può essere d’accordo oppure no, ma lui proteggerebbe sempre i suoi ragazzi contro tutto e tutti. Per lui, il club viene prima di tutto”. Interpellato sulla legittimità di una richiesta di riduzione dell’ingaggio o di una rinegoziazione contrattuale alla luce dei problemi fisici, l’ex dirigente è stato tranchant: “Se è legittimo? Ma certo che lo è, non viviamo mica nel Paese delle fiabe”. Secondo Sammer, le dichiarazioni del dirigente storico del Bayern potrebbero non essere casuali ma frutto di una precisa strategia: “Ho l’impressione che dietro ci sia una strategia ben precisa, magari legata a contatti con l’entourage del giocatore che non sono andati esattamente come la società si aspettava”, ha ipotizzato in conclusione.

foto: instagram Musiala