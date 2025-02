Matthaus: “Vorrei Wirtz al Bayern Monaco”

Wirtz è sicuramente uno dei talenti che più si trova sotto i riflettori del calcio mondiale. I top club che lo vorrebbero portare dalla loro parte, visti i numeri e le giocate del fantasista del Leverkusen, sono molti. A parlare di ciò è stato Matthaus in un’intervista rilascia ad AS: “Se potessi esprimere un desiderio sarebbe che Wirtz venisse al Bayern Monaco. Ho la sensazione che rimarrà al Leverkusen fino al Mondiale del 2026, ma se fossi in lui non lo farei. E non andrei nemmeno al Real Madrid. Lui è ancora giovane, può imparare molto, soprattutto se Xabi Alonso rimane al Leverkusen. Ecco perché penso che non lasci il Leverkusen dopo questa stagione”.

FOTO: Instagram Germania