Matthaus: “Franz uno dei più grandi, mancherà a tutti”

“Lo shock è profondo, anche se sapevo che Franz non si sentiva bene. La sua morte è una perdita per il calcio e per la Germania tutta. È stato uno dei più grandi da giocatore e da allenatore, ma anche fuori dal campo. Franz era una personalità eccezionale non solo nel calcio e godeva di riconoscimenti in tutto il mondo. Tutti quelli che lo hanno conosciuto sanno che Franz era una persona grande e generosa. Un caro amico ci ha lasciato. Mi mancherà, mancherà a tutti noi!” – il ricordo del giocatore e amico Lothar Matthaus alla Bild, capitano della Germania Ovest che vinse il Mondiale di Italia 90 proprio con il Kaiser alla guida dei tedeschi.

Foto: Instagram Matthaus