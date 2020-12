Matthaus su Haaland: “È già pronto per lasciare il Borussia Dortmund”

Lothar Matthaus, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale tedesca, ha parlato di Erling Haaland in un’intervista al sito ufficiale della Bundesliga. Queste le sue parole: “Haaland è una vittoria non solo per il Dortmund ma per l’intera Bundesliga. Il Dortmund deve essere contento di averlo preso perché è un attaccante adatto a un club che gioca un calcio offensivo. Ha soli 20 anni ed è una macchina. È un attaccante straordinario, non corre, vola. E porta con sé un’energia positiva nella squadra. Haaland è un giocatore che in attacco non solo è capace di far gol, ma sa anche trascinare la squadra. È un giocatore completo e soprattutto è un calciatore che sa cosa deve fare. Lavora molto anche in difesa e questo è sempre un qualcosa che mi piace molto. Non è uno che si limita a stare in avanti, ma lavora per la squadra e i compagni. Questa positività che irradia è contagiosa. E per tutti questi motivi ritengo che un giorno, neanche troppo lontano, Haaland non giocherà più al Dortmund e farà il passo successivo. È già pronto per il grande salto in un top club europeo“.

Foto: Twitter Borussia Dortmund