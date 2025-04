Matthaus: “San Siro ha un potere speciale, il Bayern passerà ai supplementari contro l’Inter”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports Deutschland, il doppio ex di Inter e Bayern Monaco, Lothar Matthaus ha così parlato in vista della sfida di questa sera a San Siro: “La settimana scorsa il Bayern ha dimostrato di essere la squadra migliore. Il difetto, analogamente a quanto accaduto contro il Dortmund, è stato lo sfruttamento delle chance. Ma se funziona, il Bayern Monaco può ribaltare uno svantaggio di un gol in qualsiasi partita. All’andata sono mancate solo alcune piccole cose. Harry Kane ha colpito il palo, le cose non gli vanno bene, ma non la definirei una crisi. Kane sa dove si trova la porta e segnerà ancora. Per il Bayern, si spera già mercoledì”.

Su Gnabry: “Serge ha portato una ventata di aria fresca in attacco nel pareggio per 2-2 contro il Dortmund e si è candidato nell’undici titolare, ma io farei partire di nuovo Sané. Ha giocato molto bene nelle ultime settimane e ha anche segnato dei gol. Gnabry sta rientrando da un infortunio e non ha ancora il ritmo giusto. Da allenatore lo terrei come sostituto”.

Infine: “Credo fermamente che il Bayern Monaco avanzerà. San Siro ha un potere speciale, ma per il Bayern è sempre stata una motivazione speciale quella di giocare contro i tifosi avversari. Prevedo una vittoria per 3-1 dopo i tempi supplementari”.

Foto: Instagram Matthaus