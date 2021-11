Matthäus: “Nessuno avrebbe meritato il Pallone d’Oro tanto quanto Lewandowski”

Lothar Matthäus, attraverso i microfoni di Sky Deutschland, ha manifestato la propria contrarietà all’assegnazione del Pallone d’Oro a Messi: “Onestamente non ci sto capendo nulla. Con tutto il rispetto per Messi e gli altri giocatori, nessuno lo avrebbe meritato tanto quanto Lewandowski. E ‘senza pari negli ultimi due anni. Ma anche se si tiene conto solo del 2021, è meglio di altri. Ha battuto il record del secolo di Gerd Muller, è di nuovo in cima alla lista dei migliori marcatori di tutte le competizioni e ha superato tutti a livello nazionale e internazionale anche quest’anno”.

FOTO: Twitter Inter