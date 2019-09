Matthäus: “Il Bayer Leverkusen ha sondato Vertonghen e Lovren. Io gli ho consigliato Boateng”

Nei giorni finali dell’ultima finestra di mercato, alla Juventus è stato accostato il nome di Jerome Boateng, fratello di Kevin-Prince e difensore del Bayern Monaco. Per tutta l’estate, invece, il suo omologo Dejan Lovren è stato tra i possibili obiettivi della Roma. Ebbene, secondo quanto rivelato da Lothar Matthäus, entrambi sarebbero nel mirino anche dal Bayer Leverkusen della leggenda giallorossa Rudi Völler. Non solo: come da dichiarazioni riportate dall’agenzia stampa DPA, sarebbe stato proprio il Pallone d’Oro 1990 a far aggiungere il nome di Boateng alla lista: “Per me, il Bayer non è abbastanza forte in difesa e in termini di profondità della rosa per competere ai massimi livelli. Sono stati associati a diversi difensori, come Dejan Lovren del Liverpool e Jan Vertonghen del Tottenham. Io ho chiesto a Rudi Völler perché non comprasse Jerome Boateng, e lui si è detto disponibile a farlo. Un giocatore così a loro manca“.

Foto: bundesliga.com