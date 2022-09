Matthaus: “Esonerare Nagelsmann significa aver fallito un progetto tecnico. Per me deve restare”

Intervistato da Sky Deutschland, Lothar Matthäus si schiera apertamente con Nagelsmann, affermando come un eventuale esonero del Bayern possa essere un grave errore.

Queste le sue parole: “Non credo ne che la panchina di Julian Nagelsmann sia in pericolo ne che si sia parlato di Thomas Tuchel. Anche perchè sarebbe come ammettersi apertamente di essersi sbagliati, dopo che per tanto tempo ci hanno detto che era l’allenatore giusto. Non hanno fatto un contratto quinquennale o pagato un sacco di soldi per Nagelsmann senza un motivo valido. Parliamo del contratto più lungo mai fatto a un allenatore del Bayern, ecco perchè tutti quanti assieme lavoreranno sodo per uscire da questa situazione. È l’allenatore giusto per il Bayern. Certo, è sicuramente il momento più complicato della sua breve carriera, ma penso che riuscirà a cambiare le cose e trarre le conclusioni giuste. E l’appoggio di Kahn è stato la mossa giusta, era quello di cui Julian aveva bisogno da parte del club”.

Foto: twitter Inter