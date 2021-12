Matthaus difende Bellingham: “Mi successe una cosa simile a Karlsruhe. Capisco la sua frustrazione”

Lothar Matthaus, leggenda del calcio tedesco, ha voluto difendere nella sua rubrica su Sky il giovane centrocampista del Borussia Dortmund Jude Bellingham dopo le pesanti dichiarazioni contro l’arbitro del Klassiker, che gli sono costate una multa ingente:

“Le sue parole sono state inappropriate e probabilmente oggi non le direbbe più, ma posso capire la sua frustrazione e la sua rabbia dopo la fine della partita.

Anche a me successe qualcosa di simile a Karlsruhe. L’adrenalina e le emozioni che provi dopo aver perso una partita così importante per una decisione controversa sono difficili da controllare, anche se non bisogna esagerare”. Foto: Twitter Inter