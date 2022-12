Matthaus: “Cristiano Ronaldo è il flop più grande del Mondiale”

Lothar Matthaus, ex campione del mondo, ha parlato alla Bild esprimendo i suoi pareri sulla Coppa del Mondo che si è appena conclusa. L’ex Inter ha inoltre affermat0 che la vera delusione del Mondiale, secondo lui, non è stata la Germania, tantomeno il Belgio. Queste le parole di Matthaus: “Il più grande flop del Mondiale è Cristiano Ronaldo, con il suo ego ha rovinato la squadra e soprattutto sé stesso. In qualche modo mi fa un po’ di pena, ma per me è Messi il migliore giocatore del millennio”.

Foto: Twitter Inter