Matthäus: “Musiala può essere il prossimo Messi. Goretzka il mio erede”

In un’intervista rilasciata a Marca, Lothar Matthaus ha parlato dei Mondiali, di Messi, Musiala e di tanto altro ancora. Ecco alcuni dei passaggi più interessanti dell’intervista: “Musiala? Può essere il nuovo Messi. E’ un ragazzo molto professionale, ama il calcio e non spreca tempo in distrazioni. Sono un suo grande fan sin dal primo giorno”. Alla domanda sulla sfida tra Germania e Spagna risponde così: “Se ripenso all’ultimo scontro tra le due non ho sensazioni positive, avevamo perso 6-0 ma so che oramai è acqua passata. La Germania nutre gran rispetto per la Spagna ma sono sicuro che possiamo batterla”. Infine, alla questione su chi fosse il giocatore con le caratteristiche più simili alla sue, risponde senza pensarci due volte: “Sono un grande fan di Goretzka, è molto simile a me, un centrocampista box to box”.

