Matteo Palma si racconta tra l’Udinese e la maglia azzurra: “Scegliere l’Italia è stata una decisione di cuore”

10/11/2026 | 10:22:53

​Il giovane e promettente difensore dell’Udinese, Matteo Palma, si è raccontato in una lunga e intensa intervista concessa al Corriere della Sera, ripercorrendo le tappe principali della sua ascesa nel calcio professionistico e l’emozione fortissima per la sua prima chiamata in Nazionale maggiore. Un percorso non banale, segnato da radici internazionali e da bivi importanti. Palma ha esordito svelando i retroscena familiari legati alla sua idoneità calcistica: “Quella della Nazionale è una scelta difficile, sono cresciuto con entrambe le culture: fino ai 13 anni ho vissuto in Germania e poi mi sono trasferito in Italia, mia mamma è tedesca e mio padre è italiano. Tecnicamente, per le origini, ci sarebbero di mezzo anche l’Austria e il Camerun“, ha spiegato il centrale bianconero, chiarendo la complessità di una decisione che alla fine lo ha visto sposare la causa azzurra. Il difensore ha poi voluto sottolineare il ruolo fondamentale della famiglia nel supportarlo lungo questo cammino di maturazione: “Mamma e papà vogliono che io scelga quello che è meglio per me e sono orgogliosi di me. Sentire il loro appoggio quotidiano mi dà una spinta incredibile per non accontentarmi mai e continuare a lavorare a testa bassa”. Entrando nel merito del suo impatto con il gruppo della Nazionale, Palma non ha nascosto l’emozione per l’accoglienza ricevuta e le ambizioni per il futuro: “Indossare questa maglia è un grande onore, l’impatto con i campioni che ho trovato qui è stato fantastico. Adesso voglio dare il massimo per ripagare la fiducia, crescere ogni giorno e farmi trovare pronto quando il mister lo riterrà opportuno. È solo l’inizio di un percorso, so di dover sudare tanto per conquistarmi ogni centimetro”. Infine Palma ha raccontato quali sono i suoi idoli a partire da Virgili Van Dijk: “Nel 2019 lo hanno dribblato solo cinque volte in un anno. Poi a Sergio Ramos per la mentalità. Maldini è completo”

Foto: x Udinese