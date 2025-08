Matteo Materazzi: “La raccolta fondi non aiuterà solo me, ma sosterrà anche la ricerca contro la SLA”

01/08/2025 | 17:19:00

Matteo Materazzi ha condiviso un messaggio molto toccante su Facebook, parlando del momento difficile che sta attraversando. L’ex calciatore ha spiegato come la raccolta fondi promossa da sua moglie non sia pensata solo per sostenere la sua cura personale, ma rappresenti un’iniziativa più ampia per supportare la ricerca contro la SLA, una malattia ancora senza una terapia definitiva. Ecco il toccante messaggio: “È un momento difficile per me, ma è proprio in momenti così che bisogna riflettere e soprattutto agire con lucidità. La raccolta fondi lanciata da mia moglie non è stata pensata solo per salvare la mia vita: nessuno può sapere se l’operazione che si tenta in questi casi sarà risolutiva. E’ un’iniziativa che abbiamo pensato perché ancor più adesso abbiamo capito quanto può essere importante la ricerca per la sla e quanto potrà esserlo ancora di più, in futuro, se tutti faremo qualcosa di concreto per sostenere gli studi che importanti medici stanno portando avanti . Una terapia per la sla potrà esistere, ma va ancora trovata: servono fondi per accelerare questa corsa contro il tempo. E l’aiuto di tutti può essere fondamentale: non solo per me, ma per combattere questo mostro.

FOTO: Instagram Materazzi