Ufficiale: Matteo Maggio in prestito dalla Reggiana al Crotone

05/08/2025 | 12:31:02

Attraverso un comunicato presente sul sito ufficiale della Reggiana, la società emiliana ha confermato di aver ceduto in prestito al Crotone il giocatore Matteo Maggio, in seguito al prolungamento contrattuale. Di seguito la nota del club: “AC Reggiana comunica di avere ceduto in prestito annuale al Crotone FC le prestazioni sportive del calciatore Matteo Maggio, a seguito del prolungamento fino al 30 giugno 2027 del contratto in essere con il club granata. Il calciatore, arrivato a Reggio Emilia all’inizio della scorsa stagione, ha messo insieme 20 presenze e 2 gol nell’ultimo campionato di Serie B. La società augura a Matteole migliori fortune per il proseguimento della stagione”.

Foto: Instagram Matteo Maggio